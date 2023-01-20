Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde 174 şahsı yakaladı.

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde 174 şahsı yakaladı.

Alınan bilgilere göre; Silifke ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 36 olayın aydınlatıldığı, olayları gerçekleştirdiği tespit edildiğinden yakalanan 26 şüpheliden 5’i sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı söylenmiştir. Silifke ilçesinde meydana gelen uyuşturucu madde olayları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda;20 şahsa adli işlem yapılarak 6 şahsın tutuklandığı ve 305 Adet extacy hap, 16 gram Metamfetamin,330 gram esrar,26 adet Sentetik ecza, 2 Adet hassas tartı ele geçirildiği söylenmiştir.