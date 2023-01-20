Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde 174 şahsı yakaladı.

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Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde 174 şahsı yakaladı.

Alınan bilgilere göre; Silifke ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde; 36 olayın aydınlatıldığı, olayları gerçekleştirdiği tespit edildiğinden yakalanan 26 şüpheliden 5’i sevk edildikleri mahkemece tutuklandığı söylenmiştir. Silifke ilçesinde meydana gelen uyuşturucu madde olayları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda;20 şahsa adli işlem yapılarak 6 şahsın tutuklandığı ve 305 Adet extacy hap, 16 gram Metamfetamin,330 gram esrar,26 adet Sentetik ecza, 2 Adet hassas tartı ele geçirildiği söylenmiştir.