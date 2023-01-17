Mersin’in Silifke ilçesinde adliye personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Mersin’in Silifke ilçesinde adliye personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından adliyede görevli personele yönelik ilk yardım eğitimi düzenlendi.Gerçekleşen eğitimde ilk yardım eğitmeni Derya Ten Ak, ilk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, taşımalar, diğer acil durumlarda yardım ve yaralanmalarda ilk yardım konuları pratik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Toplam 18 saatlik eğitim tamamlandı.

Eğitime katılanları ziyaret eden Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, "İlk yardım eğitimi insan yaşamında hastalık, kaza, deprem, yangın gibi birçok tehlikeli durumda hayat kurtaran bir öneme sahiptir. Bu çerçevede adliyede görevli personelimize, hem gerçek yaşamlarında hem de iş hayatlarında karşılaşacakları zor durumlarda, yaralı kişilere sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, doğru ve en hızlı müdahaleyi yapabilmeleri adına ilk yardım eğitimi verilmesini sağladık. Sorumluluk ve duyarlılık bilinciyle hareket ederek ilk yardım eğitimine katılan ve eğitimi başarıyla tamamlayan tüm personelimize ve eğitime katkıları sebebiyle Silifke Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ederim" dedi.