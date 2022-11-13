Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla ’Adli Kolluk Koordinasyon’ toplantısı düzenledi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca adalet hizmetlerinin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla ’Adli Kolluk Koordinasyon’ toplantısı düzenledi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya ilçedeki cumhuriyet savcıları, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Petek, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bülent Keskinsoy, Taşucu Sahil Güvenlik TCSG 305 Bot Komutanı Batu Şengül ile ilgili birim personelleri katıldı.

Toplantıda konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, Adalet Bakanlığının ’güven veren ve erişebilir adalet sistemi’ vizyonu doğrultusunda, Silifke ilçesinde huzur ve güvenliğin sağlanması, yine adli hizmetlerin adil, hızlı ve etkili bir şekilde sunulmasının öncelikli hedefleri olduğunu belirterek, bu hedeflere ulaşmak için adli kolluk hizmetlerini gerçekleştiren kurumlar ile iş birliği içerisinde çalışmanın önemine değindi.

Cumhuriyet savcıları Abdullah Gökçe, Hakan Güzel, Mehmed Fatih Durmuş, Nurbanu Keleş, Nurhak Ateş, Özge Yıldırım Korkmaz, Sadullah Gül ve Zahide Gül Emlik tarafından, ’ceza muhakemesi kanunu uygulamaları, müracaat işlemleri, seri muhakeme ve uzlaştırmaya tabi suçlarda karşılaşılan sorunlar, bilişim suçlarında karşılaşılan sorunlar, suça sürüklenen çocuk ve kadına yönelik şiddet bürolarının görev alanına giren suçlar ve uyuşturucu suçlar’ hakkında gerçekleştirilen sunumun ardından, Uzman Doktor Fatih Gümüşsoy tarafından faaliyetlerine başlama aşamasında olan Silifke Adli Tıp Şube Müdürlüğünün işleyişi ve yapılacak işlemlere ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, Silifke ilçesinde sıkça karşılaşılan suç tipleri, uygulamada yaşanan sorunlar ve alternatif çözüm yöntemlerine yönelik karşılıklı soru cevapların ardından sona erdi.