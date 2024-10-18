Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünce, Silifke ilçesinde başta Uzuncaburç Mahallesi olmak üzere 55 mahallenin içme suyu kapasitesini artıracak çalışmalara devam edildiği bildirildi.

MESKİ’nin yatırım bedeli 38 milyon 307 bin lira olan yapım işi kapsamında mevcut terfi merkezi revize edilerek, muhtelif çaplarda içme suyu hattı döşenecek. Ayrıca, 200 ve 300 metreküp içme suyu deposu da inşa edilecek. Silifke ilçesinde Gökler Deresinden terfi edilen toplam 138,88 lt/sn içme suyu sayesinde Uzuncaburç Mahallesi de dâhil olmak üzere toplam 55 mahallenin içme suyu rezervi artırılmış olacak.

MESKİ’nin çalışmalarıyla Erdemli’deki mahallelerde içme suyu çalışmasından faydalanacak.