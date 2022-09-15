Mersin Büyükşehir Belediyesince, Silifkeli üreticilere 180 ton yem dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, Silifkeli üreticilere 180 ton yem dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi koordinesinde üreticilere destek olmaya ve kent genelinde üretimi artırmaya yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu çerçevede Silifke’de düzenlenen dağıtım töreniyle, büyükbaş hayvan yetiştiricilerine mısır flake yem desteği sunuldu. Ayrıca, Erdemlili ve Silifkeli üreticilere nergis soğanı ile lavanta fidesi desteği de verildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de törene katılarak, üreticilerle bir araya geldi. Törende üreticilere seslenen Başkan Seçer, tarım alanında hayata geçirdikleri projeleri anlattı ve Mersin için durmaksızın çalıştıklarını söyledi.

“Bu bölgede 681 yetiştiriciye toplamda 545 ton yem dağıtacağız”

3,5 yıllık süre boyunca tüm imkansızlıkları imkana çevirdiklerini, tarımda, sosyal politikalarda, altyapı, üstyapı yatırımlarında iddialı olduklarını belirten Seçer, “Bugün Silifke’de 43 mahalleden, 35’i kadın 225 büyükbaş hayvan yetiştiricisine 180 ton mısır flakes dediğimiz yem dağıtımını yapıyoruz. Geçen yıl yine sığır üreticilerine silaj dağıtımı yaptık. Kişi başı dağıtacağımız yem miktarı 800 kilogram olacak. Silifke dahil olmak üzere Erdemli, Mut ve Gülnar’da toplam 681 büyükbaş hayvan yetiştiricisine, yüzde 50’si hibe olan bu yemden toplamda 545 ton dağıtım yapacağız” diye konuştu.

“Tarıma ve hayvancılığa desteklerimiz devam edecek”

Başkan Seçer, nergis soğanı ve lavanta fidesi dağıtımlarını da bu yıl Silifke’den başlattıklarını ifade ederek, “Bu yıl Mersin genelinde 100 bin lavanta fidesi dağıtacağız. Nergis soğanı dağıtımlarını da gerçekleştireceğiz. Bizim katkılarımız bunlarla sınırlı değil. Tarımda oldukça iddialıyız. Hayvancılık konusunda birçok belediyenin örnek alacağı ‘Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim’ projesini, 3 yıldır herhangi bir sorun yaşamadan devam ettiriyoruz” diye konuştu. Bölgelerin özelliklerine göre küçükbaş hayvan dağıttıklarını belirten Seçer, “Kaynaklarımızı kesinlikle israf etmeyeceğiz. Üretime katkı yapacağız ama ne yaptığımızı da bileceğiz. Paramızı sokağa atmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz her yıl 100 km sulama borusu dağıtmak”

Sulama borusu fiyatlarında 5-6 kat artış olmasına rağmen, sulama borusu desteklerini de önemsediklerini belirten Seçer, şöyle devam etti; "Biz hem HDPE boru, hem çelik boru veriyoruz. Her yıl hedefimiz 100 kilometre sulama borusu dağıtmak. Önemli olan toprakla suyu buluşturup daha verimli, daha kaliteli, pazar değeri daha yüksek ürünler yetiştirilmesini sağlamak. Bu aslında bizim yasal görevimiz değil. Bu yaptığımız; özellikle küçük çiftçiye, aile işletmelerine ve kadın üreticilere yaptığımız bir katkı. Bu konuda biz kadınlara ayrımcılık yapıyoruz. Çünkü, kadınların çalışmasını ve üretime katkı sunmasını istiyoruz.”