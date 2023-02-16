Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 bin 605 kişi Mersin Silifke’de bulunan gençlik kapları başta olmak üzere öğretmen evi, otel ve pansiyonlar, yazlık evler, KYK ve okullara ait yurtlara yerleştirildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlere, Silifke Kaymakamlığı koordinesinde tüm kurumlar ve vatandaşlar sahip çıkıyor. Depremin ilk gününden itibaren sosyal market aracılığı ile bir çok yardım hem deprem bölgesinde, hem de ilçe de misafir edilen depremzedelere ulaştırılıyor.

Silifke genelinde gençlik kamplarında bin 482, el sanatları kursu 30, Yol İş Sendikası Tesisi 380, Karayolları Tesisleri 100, Yeşilovacık Mahallesi Hak İş Sendikası Tesisi 108, Saray Mahallesi Merkez Öğretmen Evi 57, Kredi Yurtlar Kurumu 431, Taşucu Öğretmen Evi 209, EÜAŞ Sosyal Tesisleri 327, Yeni Mahalle Okul Pansiyonları 701, Toros Mahallesi Kuran Kursu 50, özel yurtlar 571 olmak üzere tamu kurumlarında toplam 4 bin 446, yazlıklarda 3 bin 690, otel, pansiyonlara ise 2 bin 469 depremzedenin yerleştiği kaydedildi.

Toplam 10 bin 605 kişinin konakladığı bölgede yurt, otel pansiyonlarda 199 boş yer bulunduğu da aktarıldı.