Şehrin sorunlarının çözümünde ekibi ile birlikte başarılı çalışmalar yürüten Silifke Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Yörük’e, İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Belediye Başkanı Sadık Altunok tarafından plaket verildi.

Halk sağlığının korunması kaldırım işgali, seyyar satıcılar ve satışa sunulan ürünlerde etiket kontrolü gibi önemli konularda başarılı çalışmalara imza atan Silifke Belediyesi Zabıta ekipleri için Cumhuriyet Bayramı kutlamaları içerisinde bir ödül töreni düzenlendi.

Belediyelerde en önemli birimlerden birinin de Zabıta Müdürlüğü olduğunu belirten Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yaptığı konuşmada, “Zabıtanın önemini anlatmaya gerek yok. Biliyorum ki tüm arkadaşlarımız özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Her koşulda en verimli şekilde çalışmalarınızı bundan sonra da sürdüreceğinize eminim. Kaldırım işgalinden, esnafların hijyen koşullarına uymalarına kadar en önemlisi de satışa sunulan ürünlerde fiyat etiketlerinin bulundurulmasına karşı gösterdiğiniz özverili çalışmalarınızı takdir ediyorum. Uyumlu ve başarılı bir ekip çalışması yapan belediye zabıta ekiplerimizin sevk ve idaresini sağlayan Zabıta Müdürümüz Abdullah Yörük’ü de kutluyorum. Şehrimizin düzenini sağlayan belediyemizin yüz akı zabıta ekiplerimiz halkımızın ihtiyacı için ortaya koyduğumuz hizmetleri ve bu alanları da ayrı bir önem ve ehemmiyetle korumaktadır.

Törende konuşan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, “Zabıta ekiplerimiz halkımızın sağlığı ve düzeni için canla başla çalışmalar yapmaktadır. Ortaya çıkan sorunlara karşı ciddi bir kararlılık gösteren zabıta ekibimizi tebrik ediyorum. Tabi ki bu teşkilatımızın başında da başarılı ve çalışkan bir idarecimiz var. Belediye Başkanımız Sadık Altunok başta olmak üzere Zabıta Müdürümüz Abdullah Yörük ve tüm ekibini çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” diyen Kaymakam Aslaner, hazırlanan plaketi ise Belediye Başkanı Altunok’la birlikte Zabıta Müdürü Yörük’e verdi.