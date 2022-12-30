Silifke Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde rutin olarak devam eden denetimlerini yılbaşı öncesinde de sürdürdükleri bildirildi.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok yaptığı açıklamada, “Zabıta ekiplerimiz ilçe genelinde rutin olarak devam ettirdiği denetimlerini yılbaşı öncesinde de sürdürdüler. Ekiplerimiz, pastane, fırın ve patiserilerde hijyen ve gramaj denetimleri yapmaktadır. Hijyen konusunda yetersiz olan işletmeleri uyaran ekiplerimiz, aksine hareket eden işyerlerine de kanuni işlem uygulamaktadır. Halkımızın sağlığını riske atacak hiçbir faaliyete müsamaha göstermeyiz. Gramaj hilesi yapan işletmelerin ürünlerini de tek tek tartan zabıta ekiplerimiz, belirlenen ve standart gramajın altında üretim yapan işletmelere de cezai işlemde bulunmaktadır. Yeni yılla birlikte zabıta ekiplerimiz tarafından tüm işletmelere yapılan denetimlerimiz düzenli olarak devam edecektir. Halkımızın sağlığı bizim için önemli. Bu konudaki hassasiyetimizi sürdüreceğiz” dedi.