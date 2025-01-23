Silifke Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü asfalt, parke ve yol yama çalışmalarının yanı sıra, cadde ve sokaklarda tahrip olan yolların asfalt tamiratını sürdürüyor.

Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçenin muhtelif yerlerinde asfalt yama çalışmalarını sürdürüyor. Tespitler doğrultusunda asfalt yamaları gereken yerlere anında ekipler müdahale ediyor. Silifke sanayi içi ve çevresine yapılan asfaltlama çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, “Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sanayi içerisi ve çevresindeki bozuk yolların bakımı yapılıyor. Sanayi esnafımızın talep ve sıkıntılarını imkânlarımız ölçüsünde yerine getiriyoruz” dedi.

Başkan Turgut: “Sanayi sitemiz, kentimiz için önem arz ediyor”

Kent merkezi ile mahallelerde, asfaltlama çalışmalarının planlı bir şekilde devam ettiğini açıklayan Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, “İlçemizin sanayisi yatırımcıların ve bölgemizin göz bebeği oldu. Tarım, turizm, sanayi, ticaret ve daha sayabileceğimiz birçok alanda ilerleme kaydeden şanslı bir kent konumundayız. Artan talepler nedeniyle kentimize kazandırılan yeni sanayi sitemiz ve mevcut sanayi sitesi için üzerimize düşen bir görevde esnafımızın yanındayız. Onların talebi olan sanayi içerisindeki yollarımızın bakımını gerçekleştiriyoruz. Biz sadece rutin belediyecilik hizmetleri yapmıyoruz. Kentimizin kalkınması ve gelişmesi için attığımız adımlar ortadır. Mahallelerde sürdürdüğümüz yol bakım ve asfaltlama çalışmalarımızı, kentimizin dört bir yanında gerçekleştirmeye devam ediyoruz” dedi.

Sanayi sitesi esnafından teşekkür

Silifke sanayi içi ve çevresine yapılan asfaltlama çalışmaları için Belediye Başkanı Mustafa Turgut’a teşekkür eden esnaf, “Sanayimize yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Dr. Mustafa Turgut’a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Yollarımızın kış mevsiminde bakımdan geçmesi biz sanayi esnafı için çok önemlidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştular.