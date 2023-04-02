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Mersin Silifke OSB’nin genel durumu, yürütülmekte olan çalışmalar değerlendirildi, gündem maddeleri görüşüldü ve muhtelif kararlar alındı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Silifke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) müteşebbis heyet toplantısı gerçekleştirildi. Silifke OSB’de gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Kaynar ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Mersin’de çiftçiye zeytin fidanı ve organik sıvı gübre desteği

Mersin’de çiftçiye zeytin fidanı ve organik sıvı gübre desteği

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