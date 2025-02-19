Mersin Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘ Eğitim ve Kariyer Fuarı’ , Organize Sanayi Konferans Salonunda 20 üniversitenin temsilcileri ve çeşitli sektörlerden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uzmanlarımız Logo yazılım direktörü Tolga Gören , Senin Geleceğin/ yurtdışı eğitim danışmanlık uzmanı Yusuf Güngör , ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Elif Sürer , Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şule Işınsu Özmen öğrencilere kariyer planlarında dikkat etmeleri gereken noktalar ve geleceğin meslekleri konularında seminerler verdi.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu fuar ile ilgili yaptığı açıklamada , '' Öğrencilerimizin ufuklarını geliştirdikleri ve gelecek planlamalarına ışık tuttukları için uzmanlarımıza , üniversite ve sektör temsilcilerimize teşekkür ederiz.

Fuarımızın öğrencilerimizin kariyer planlarında yeni ve kendilerine özgü yollar keşfetmelerine yardımcı olmasını umuyoruz. Koordinatör okulumuz Gazi Paşa İlkokuluna, emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve katılımcı liselerimize teşekkür ediyoruz '' dedi.