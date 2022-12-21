Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeniden yapılandırdığı ve işlevsel hale getirdiği Silifke Gazi Çiftliği’ne gezilerini sürdürüyor.

Hem bünyesinde bulunan Emekli Evi üyelerine, hem Evde Sağlık Birimi’nden hizmet alan vatandaşlara, zaman zaman da huzurevi üyelerine yönelik geziler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, yaş almış vatandaşların sosyalleşmesini ve kaliteli vakit geçirmesini sağlıyor.

Silifke’de Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Sağlık Birimi’nden yararlanan vatandaşlar ile Mersin Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi sakinleri, Gazi Çiftliği’ne geziye götürüldü. Çoğunlukla evde ya da huzurevinde olan ve sosyal hayata katılımları kısıtlı olan yaş almış vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği gezi sayesinde, hareketli ve eğlenceli bir gün geçirmiş oldu. Gezi kapsamında önce Gazi Çiftliği’ni gezen yaş almış vatandaşlar, çiftlikle ilgili belgesel izledi. Çiftlik içerisinde yer alan sergiyi ve çiftlik bünyesindeki unsurları da inceleyen büyükler, geziden memnun ayrıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Yaşlı Destek Birimi’nde Gerontolog olarak görev yapan Cihan Tanrıverdi, Silifke’de yaşayan ve Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Sağlık Birimi’nden yararlanan vatandaşlar ile Mersin Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi sakinlerinin iştirak ettiği geziyi değerlendirerek, “Hep birlikte şarkılar söyledik, eğlendik, yemek yedik. Buranın havasını hep birlikte teneffüs ettik. Katılımcılarımız çok memnun kaldılar. Bizler de çok memnun kaldık” dedi.

Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi Müdürü Canan Kubat, yaş almış vatandaşların gezi için oldukça heyecanlı olduğunu belirterek, “Yaşlılarımız ilk kez geliyor, çok heyecanlılar. Sabah erkenden hazırlandılar. Çok da memnunlar. Gazi Çiftliği’ne ben de ilk kez geldim. İçerisi muhteşem. Atatürk'ün Türkiyemizde değmediği hiçbir nokta yok. Her yerde O’nun dokunmuşluğunu ve parmak izlerini görüyoruz. O bizim için ayrıca bir kıvanç ve onur” ifadelerini kullandı.

Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi üyesi Gülseren Dinç ise Büyükşehir Belediyesi’nin birçok hizmetinden yararlanan vatandaşlardan. Dinç duygularını, “Gazi Çiftliği’ne geldik. Atatürk ilk defa Silifke’de bu kooperatifi kurdu. Onu biliyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin Alzheimer Merkezi’ne gidiyorduk. O kadar güzel işler çıkardık ki; sergiler yaptık, resimler yaptık. Çok güzel işler yaptık. Şimdi de buradayız. Belediye Başkanını çok seviyorum. Hanımını da öyle. Onlar benim canlarım” cümleleriyle anlattı. Silifke’de yaşayan ve Büyükşehir Belediyesi’nin Evde Sağlık Birimi’nden hizmet alan Arif Çevik, “Atamızın Gazi Çiftliği’ne geldik. Huzurevinden gelen amcalarımız, teyzelerimiz de var. Hep birlikte belgesel izledik. Memnun kaldık ve bu etkinliğin devamlı olmasını bekliyoruz” diye konuştu.

9 yıldır Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi’nde kalan Sevil Seyhan ise, “Atatürk Gazi Çiftliği’ne geldik. Belediye Başkanı’na hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok güzel bir yer. Beğendik. Buradaki ikramlar için de teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Silifke Gazi Çiftliği’ni gezen bir diğer grup ise Halkkent Emekli Evi üyeleri oldu. Sık sık gezilere ve etkinliklere katılan yaş almış vatandaşlar da, keyifli ve kaliteli bir gün geçirdi.

Halkkent Emekli Evi üyelerinden Peruze Berki, gezinin kendisi için çok anlamlı olduğunu belirterek, “Bizleri, Atatürk'ün bize miras bıraktığı bu Gazi Çiftliği’ne geziye getirdiler ve çok memnun olduk. Atatürkümüzün bıraktığı mirası gezdik ve çok gururlandık, çok mutlu olduk. Bize bıraktığı bu mirasa sahip çıkmak da bizim görevimiz. İlgilerinden dolayı Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Emekli öğretmen Alaeddin Ağardan, “Büyükşehir Belediyemizin sosyal faaliyetlere verdiği değer, bizim için çok kıymetli. Bilhassa Atamızın çiftliğine bir gezi tertiplendi ve bundan çok memnun olduk. Eski günleri yaşadık, tarıma verdiği önemin değerini burada anladık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve bu geziyi tertip eden yetkililere çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

1999’dan beri Mersin’de yaşayan emekli İl Kültür Müdürü Mehmet Güneş, birçok belediye başkanı gördüğünü belirterek, “Onların emeklerine de teşekkür etmek lazım. Ancak şu bir gerçek ki, Vahap Seçer Bey’in kısa süre içerisinde Mersin’e sayılamayacak kadar büyük katkıları olmuştur. Yaptığı eserlerden dolayı çok teşekkür ederim” dedi. Düzenlenen gezilerden son derece memnun olduklarını da sözlerine ekleyen Güneş, “Silifke Gazi Çiftliği’ne geldik. İlk kez gördüm. Güzel bir yerde kurulmuş. Bu çiftliğe verilen emekten ve gösterilen ilgiden dolayı çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.