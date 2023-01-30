Taşucu mahallesi deniz sahili düzenleme projesi, Atakent mahallesi yapraklı koy ve Kapızlı kamp alanı içerisinde devam eden Atapark projesi ile ilgili çalışmaları yerinde inceleyen Altunok, “Deniz sahilinde yapımı devam eden projelerimizi yaz sezonuna tamamlayarak bu hizmetleri halkımızın ve ilçemize gelecek yerli-yabancı misafirlerin hizmetine sunacağız” dedi.

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Silifke Belediye Başkanı Altunok, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımız ve özellikle yaz döneminde deniz sahillerimize tatile gelecek olan yerli-yabancı misafirlerimizin faydalanabileceği projeler üzerinde çalışıyoruz. Bu projelerin içerisinde modern aydınlatma sistemleri, oyun alanları, kafeteryalar, yürüme yolları, yeşil alanların oluşturulması, oturma bankları ve gençlerimizin faydalanabileceği diğer hizmet alanlarımız yer almaktadır. Yıllardır deniz sahillerinde eksikliği hissedilen bu hizmetleri halkımızla ve ilçemize gelecek misafirlerle buluşturacağız. Taşucu deniz sahili düzenleme projesi, Atakent yapraklı koy ve Kapızlı kamp alanı Atapark projelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Halkımıza sunacağımız bu projelerimizin sağlıklı ve modern bir yapıda devam etmesi için çalışmaların takibini yapıyoruz. Müteahhit firma aracılığı ile yapımı devam eden bu projemiz içerisinde büfeler, kafeteryalar, çocuk oyun alanları, spor aletleri, aydınlatma sistemleri, otopark, deniz sahilinde güneşlenme alanları, yeşil alanların oluşturulması, wc ve duş kabinleri ve peyzaj düzenlemeleri yer almaktadır. Bu çalışmalarımızla birlikte hem Silifke’mizi modern projelerle buluşturacağız, hem de halkımızın sağlıklı ve güvenilir ortamlarda belediye hizmetlerinden faydalanmasına imkan sağlayacağız” diyerek belediye birim amirlerine ve müteahhit firma yetkililerine çalışmaların hızlandırılması için talimatlarda bulunduğu söylendi.