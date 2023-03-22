Silifke’de görev yapan yerel gazete sahipleri ve çalışanları ile bir araya gelen Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, 2022 yılında yürütülen faaliyetleri detaylıca anlattı.

Silifke’de 15, Anamur’da 8, Aydıncık 2, Gülnar 2, Mut’ta ise 6 Cumhuriyet savcısının görev yaptığını belirten Başsavcı Eskiler," Mülhakat Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile gerçekleştirmiş olduğumuz yıl sonu değerlendirme toplantıları ile yürütmüş olduğumuz adli ve idari çalışmaların niteliğinin arttırılması, mevcut uygulamaların geliştirilmesi yönünde önemli kararlar alınmıştır. Adli kolluk hizmetlerini gerçekleştiren kurumlar ve personelin katılımıyla düzenlemiş olduğumuz 2022 yılı adli kolluk koordinasyon toplantısında kolluk personeline yönelik bilgilendirme ve sunumlar icra edilmiştir. Silifke ilçesinde sıkça karşılaşılan suç tipleri, uygulamada yaşanan sorunlar ve alternatif çözüm önerileri görüşülmüş olup ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması adına yapılacak adli işlemler önceden istişare edilmiştir. Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı olarak idari anlamda merkez ve mülhakat adliye binaları içerisinde gerçekleştirdiğimiz incelemeler ve denetimler neticesinde hizmet binalarımızın ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza bağlı birimlerimizin fiziki kapasite, teknik altyapı, donanım, güvenlik, bakım, onarım, ısınma ve temizlik ihtiyaçları tespit edilerek kısa süre içerisinde gerekli planlamalar yapılmış ve üretilen çözümler hayata geçirilmeye başlanmıştır” dedi.

İlçede görev yapan Cumhuriyet savcıları, hakimler ve personelin faydalanması amacıyla yapılacak olan yeni adliye lojmanları ile ilgili başvuruların yapıldığını belirten Eskiler, ihale öncesi son yazışmaların yapıldığını kaydetti.

Silifke Adalet Sarayında kurulan Adli Tıp Şube Müdürlüğü 1 adli tıp uzmanı, 1 adet otopsi teknikeri ve 1 memur ile 2022 Eylül ayı itibarıyla hizmet vermeye başladığına dikkat çeken Eskiler, Adli Tıp Şube Müdürlüğünde Silifke, Anamur, Aydıncık, Gülnar ve Mut ilçelerindeki adli tıp uzmanlığı gerektiren bilirkişi incelemelerinin yanı sıra müşteki, mağdur ve şüphelilerin gerekli muayeneleri yapılarak adli raporları düzenlenmekte olup yapılan bu işlemler sayesinde soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin hızlandırılması sağlanmıştır.Silifke ilçesinde bulunan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Kültür Merkezinin bodrum katındaki 2 ve 3 nolu atölyeler çocuk görüşme merkezi olarak belirlenmiş olup Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünce tahsis işlemlerinin tamamlanmasını müteakip gerekli tadilat, tefrişat işlemleri gerçekleştirilerek 2023 yılı Mart ayı itibarıyla faaliyetlere başlanılmıştır” diye konuştu.

Uzlaştırma kültürünün yerleşmesi ve uzlaştırma oranının arttırılması anlamında önemli ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğinin altını çizen Eskiler," Silifke Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2022 yılı içerisinde önceki yıllardan devreden 7 bin 552 adet, yeni gelen 10 bin 094 olmak üzere toplam 17 bin 646 adet soruşturma dosyası incelenmiş olup 8840 adet soruşturma dosyası sonuçlandırılmıştır. Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Büromuz tarafından 2022 yılı içerisinde 845 adet dosya incelenmiş olup bu dosyalardan 168 dosyada Talepname, 178 dosyada Dava Açılmasının Ertelenmesi Kararı, 220 dosyada Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar, 138 dosyada iddianame düzenlenerek yargılamalarda iş yükünün azaltılması ve hızlanmasına katkı sağlanılmıştır. Uzlaştırma Büromuz tarafından 2022 yılında işlem yapılan 2 bin 312 adet dosyanın bin 136 adeti uzlaştırma ile sonuçlanmıştır. Mülhakat Anamur Cumhuriyet Başsavcılığımızca önceki yıllardan devreden 3 bin 541, yeni gelen 6 bin 638 olmak üzere toplam 10 bin 179 adet soruşturma dosyası incelenmiş olup 6 bin 188 adet soruşturma dosyası sonuçlandırılmıştır. Mülhakat Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığımızca önceki yıllardan devreden 291, yeni gelen bin 2 olmak üzere toplam bin 293 adet soruşturma dosyası incelenmiş olup 807 adet soruşturma dosyası sonuçlandırılmıştır. Mülhakat Gülnar Cumhuriyet Başsavcılığımızca önceki yıllardan devreden bin 14, yeni gelen 3 bin 637 olmak üzere toplam 4 bin 651 adet soruşturma dosyası incelenmiş olup 3 bin 447 adet soruşturma dosyası sonuçlandırılmıştır. Mülhakat Mut Cumhuriyet Başsavcılığımızca önceki yıllardan devreden 2 bin 789, yeni gelen 4 bin 141 olmak üzere toplam 6 bin 930 adet soruşturma dosyası incelenmiş olup 4 bin 195 adet soruşturma dosyası sonuçlandırılmıştır” şeklinde konuştu.