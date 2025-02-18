Silifke Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Ekipler, ilçe merkezi ile mahallelerde girmedik cadde ve sokak bırakmıyor.

Silifke Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, merkez ana arter ve ara sokaklarda biriken ağaç dalları ve molozlar iş makineleri ile kaldırılırken, çöp konteynerleri de düzenli ve daha sık aralıklarla alınarak kötü koku yayılımının önüne geçiliyor. Daha güzel ve temiz bir kent görünümü için kapsamlı bir çalışma yürüten ekipler, bunların yanı sıra yeşil alanlarda, yabani ot temizliği, çim biçme, ağaç budama ve çevre düzenlemesi çalışmalarını da aralıksız devam ettiriyor. Belirlenen plan ve program dahilinde, ilçenin birçok noktasında bulunan, park ve bahçeler de temizlik çalışmalarının durmaksızın sürdürüldüğü kaydedildi.

Mahallelerde yapılan temizlik çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren mahalle sakinlerinden Cemil Ünal, "Belediye Başkanımız Mustafa Turgut ve ekibine teşekkür ediyoruz. Cadde ve sokaklarımız pırıl pırıl oldu. Temizlik personelleri şarampol, refüj ve sokak araları bırakmadılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Başkan Turgut: "Silifke Belediyesi olarak her zaman halkımızın yanındayız"

Mahallelerde belediye tarafından yürütülen çalışmaları fırsat buldukça yerinde inceleyen ve denetleyen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "İlçemize bağlı tüm mahallelerimize eşit bir şekilde hizmet veriyoruz. Birçok mahallemizde temizlik ekiplerimiz tarafından başlatılan çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Halkımızın yoğun olarak kullandığı alanlar temizlendi. Kent genelinde çalışmalarımız devam edecek. Silifke Belediyesi olarak yaz kış demeden ve mazeret üretmeden halkımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın talep ve sıkıntılarıyla ilgilenmeye devam edeceğiz. İlçe genelinde temizlik, park bahçe ve çöp toplama gibi hizmetlerimizin düzenli olarak yapılmasına ağırlık verdik" dedi.

Kaynak: İHA