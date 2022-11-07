Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, erkek çocukların babalarıyla birlikte vakit geçirerek sosyalleşmesini sağlayacak olan 'Baba-Oğul' kampı gerçekleştireceklerini açıkladı.

Belediye olarak 18-21 Kasım 2022 tarihleri arasında düzenleyecekleri ‘Baba-Oğul’ kampı ile ilgili olarak bir açıklama yapan Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, “Belediye olarak ilçemizin gelişmesi ve güzelleşmesi yönünde yaptığımız yatırımların yanında sosyal belediyeciliğe de büyük önem veriyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız ve özel çocuklarımıza yönelik ortaya koyduğumuz sosyal projeler hem bizleri hem de ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızı mutlu ve memnun etmektedir. İlçemize bağlı Narlıkuyu mahallesi Akkum gençlik kampında düzenleyeceğimiz bir kampta da baba ve oğulları bir araya getireceğiz. 2 gün sürecek olan kampa babalarıyla birlikte katılacak olan çocuklarımız ve gençlerimiz eşsiz doğası ve denizi ile ünlü Akkum Gençlik kampımızda unutamayacakları anlar yaşayacaklardır. Kampa katılacak olan baba ve oğulları çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçireceklerdir. Kampa katılacak olan çocuklarımız ve gençlerimizin hayatlarında önemli izler bırakacak olan bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz” dedi.