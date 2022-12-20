Silifke Belediye Başkanı Başkanı Sadık Altunok, Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen Avrupa kupası müsabakalarında 3 altın, 7 gümüş ve 7 bronz madalya alan Silifke Belediye Spor Kulübü Muaythai takımını makamında kabul etti.

Kulüp Başkanı Gürhan Dölek, “Başkanım sizlerin desteği ile Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen müsabakalara biz de katıldık. 32 ülkeden 750 sporcunun katıldığı bu karşılaşmalarda kulübümüz muaythai takımı alt genç, üst genç, yıldız ve minikler müsabaka kategorisinde ve yine minikler ve yıldızlar Waikru kategorisinde olmak üzere 20 sporcumuzla mücadelede ettik. 10 bin kişilik spor salonunda büyük bir başarı sağlayan sporcularımız bu karşılaşmalarda 3 altın, 7 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak başarı hanemize 17 derece yazdırdı. Bu başarıda sizlerin katkısı büyük, kulübümüz adına sizlere teşekkür ediyorum” diyerek kupa heyecanını sporcular ve Başkan Altunok’la birlikte yaşadı. Ziyarette ayrıca Takım Antrenörü Teslime Çelik tarafından turnuva anısına Başkan Altunok’a bir de eşofman hediye edildi.

Kendisini ziyarete gelen Silifke Belediye Spor Kulüp Başkanı Gürhan Dölek, Antrenör Teslime Çelik ve muaythai takımı sporcuları ile görüşen Belediye Başkanı Altunok, şampiyonları tebrik ederek onlara birer hediye çeki dağıttı. Sporcuları kabulünde bir konuşma yapan Silifke Belediye Başkanı Altunok, “İlçemizde faaliyet gösteren Silifke Belediye Spor kulübümüzün her branşında mücadele eden takımlarımızın bu başarısı bizleri son derece sevindirmiştir. Antalya’da düzenlen uluslararası Muaythai müsabakalarına katılarak hak ettiğiniz madalyalarla birlikte gelerek bu heyecanınızı bizlerle paylaşmanızdan dolayı mutlu oldum. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tabi ki bu başarıda sizlerin olduğu kadar aileleriniz, antrenörünüz Teslime Çelik ve Kulüp Başkanımız Gürhan Dölek’in de büyük emek ve katkıları bulunuyor. Başarıya katkı sağlayan tüm bireyleri yürekten tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da spora ve sporcuya desteğe devam edeceğiz. Elde ettiğiniz şampiyonluklarla ilçemizin adını tüm Türkiye’ye ve dünyaya başarıyla duyurdunuz. Sizlerle gurur duyuyor ve kutluyorum” dedi.