Çalışan personelin güvenliğini her zaman önemsediklerini belirten Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, personellere iş ortamında meydana gelebilecek kazalar ve korunma yöntemlerini anlatan bir seminer düznelediklerini bildirdi.

Silifke Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda, iş güvenliği uzmanları tarafından verilen eğitimde, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin etmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltmak, çalışanları yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek, onların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gereken tedbirleri öğretmek, iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturarak uygun davranış kazandırmak gibi konu başlıkları ele alındı.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, yaptığı açıklamada, “Yaz-kış, yağmur- çamur demeden, gece gündüz Silifke’mize en iyi şekilde hizmet edebilmek için çalışıyor, ilçemizi yaşanabilir bir hale getiriyoruz. Hemşehrilerimiz kadar bu hizmetlerimizi birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışanlarımızı da düşünüyoruz. İnsan sağlığı, insan hayatı ihmale gelmez. Çalışanlarımızın sağlıklı olmaları ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sürdürmeleri bizim için çok önemli. En önemli şey insan hayatıdır. İşçilerimizin işlerini yaparken tüm tedbirleri almaları, son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Çalışanlarımıza iş güvenliği eğitimi veriyoruz ama önemli olan onların bu bilince sahip olarak çalışmalarında gerekli olan tüm tedbirleri almaları ve kendilerinin güvenliği için gerekli olan ekipmanları eksiksiz kullanmalarıdır” dedi.