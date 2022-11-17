Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok, mahallelerin asfalt sorununu ortadan kaldıracak olan belediye soğuk asfalt üretim tesisini faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Bahçederesi mahallesinde belediyeye ait üretim atölyesinde kurdukları soğuk asfalt üretim tesisini gezen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok burada dualar eşliğinde kurban kestirerek üretim için tesisi hizmete açtı. Başkan Altunok yaptığı açıklamada, “Halkımızın acil ihtiyacı olan yol ve asfalt konusundaki hizmetleri hızlandırmak amacıyla belediyemize ve ilçemize kazandırdığımız soğuk asfalt üretim tesisimizi bugün burada faaliyete geçirdik. Saatte 10 ton üretim kapasitesine sahip bu tesisimiz seyyar jeneratörlü yıkama makinası sayesinde de 80 ton mıcır yıkayarak asfaltlama çalışmasına büyük bir katkı sağlayacaktır. Bu tesis sayesinde 10 derece soğuk havada asfalt dökümü de yapabileceğiz. İlçemize bağlı mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız ve muhtarlarımızın belediyemizden talep ettikleri yolları bu tesisimiz sayesinde daha kaliteli ve uzun ömürlü olan soğuk asfalt ile kaplayacağız “dedi.

Belediye bünyesinde hizmete açılan tesisi yerinde inceleyen Başkan Altunok, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler de aldı.