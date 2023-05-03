“Türk Milliyetçileri her zaman Türk Milleti’nin birliğinin, beraberliğinin ve bölünmez bütünlüğünün savunucusu olmuş ve daima olmaya devam edecektir” diyen Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok mesajında, “3 Mayıs, Türk Milliyetçilerinin kutlu mücadelesini anlamak ve geçmişten ders alıp Türk Milleti’nin onurlu geleceğini inşa etmek için çok çalışmanın önemini kavramak olarak kabul edilmelidir. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; ‘Biz doğrudan doğruya millet severiz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayalı Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur” sözünden hareketle Türk Milliyetçiliğinin ilelebet yaşaması için çok çalışacağız. Yöneticiler olarak sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluklarımızdan bir tanesi de milli ve manevi değerlerimizi, kültürümüzü, tarih şuurumuzu gelecek nesillerimize en iyi şekilde aktarmak ve halkımıza hak ettiği hizmeti vermektir. Bu kutlu tarihin 79 yıldönümünde; merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ile merhum Hüseyin Nihal Atsız ve dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, Türk Dünyası’nın 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutluyorum. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.