Altunok yaptığı açıklamada, “Şehrimizde hayata geçirdiğimiz projelerimizin tasarımını yaparken engelli kardeşlerimizin bu hizmetlerden faydalanması, daha rahat ve daha güvenli bir yaşam sürmeleri her zaman önceliğimiz ve en önem verdiğimiz konular arasında yer almaktadır. Yaşama sevinci ile hayata tutunan engelli kardeşlerimizin belediye hizmetlerimizden faydalanması için çalışmalar yürütüyoruz. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte sağlamak için mücadele ediyoruz. Özel hemşehrilerimizin yanında olmak her şeyden önce insan olmanın bir sorumluluğudur. Bundan sonra devam eden tüm projelerimizde önceliğimiz her zaman olduğu gibi yine özel insanlarımız olacaktır. Toplumun içerisinde, özel ve değerli bireyler oldukları bilinciyle, hayatın içerisinden tüm engelleri kaldırarak, hayata katılımlarına destek olarak yaşamlarını daha da güzelleştireceğimize inanıyoruz. Silifke Belediyesi olarak ilçemize hizmet ederken özel hemşehrilerimizin de olduğu düşüncesiyle hareket ediyor, sosyal, kültürel ve sportif pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. Özel bireylerimizin ilçe yaşamında kendilerini rahat hissedebildiği, her türlü olanak ve hizmetten yararlanabileceği çalışmalar yapıyoruz. Onların azmini, başarılarını ve mutluluğunu görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Engelsiz bir gelecek için mücadele eden tüm hemşehrilerimizin, önündeki engelleri azimle, inançla aşan tüm engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin her zaman yanında olacağız. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle tüm engelli kardeşlerimizin gününü kutluyorum" diye konuştu.