Mersin’in Silifke ilçesi adliyesinde ceza infaz kurumu kütüphaneleri için "Kitap İyileştirir" kampanyası başlatıldı.

Mersin’in Silifke ilçesi adliyesinde ceza infaz kurumu kütüphaneleri için "Kitap İyileştirir" kampanyası başlatıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından "Kitap İyileştirir" sloganıyla ülke genelinde başlatılan "Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası" çerçevesinde Silifke Adliyesinde kitap bağış standı kuruldu. Kampanyanın açılış programına ilçe protokolü, hakimler, savcılar ve adalet teşkilatı mensupları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kampanya hakkında bilgi veren Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler, "Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, sosyalleşmesini teşvik etmek, mevzuata ve toplumsal kurallara saygılı bir birey olarak ıslah edilmesini sağlamak ve toplumu suça karşı korumaktır. İnfazın bu temel amacı doğrultusunda ceza infaz kurumlarımızda hükümlü ve tutukluların kendilerini geliştirmeleri, boş zamanlarını etkin bir şekilde kullanmaları amacıyla kütüphaneler bulunmaktadır. Silifke Ceza İnfaz Kurumu kütüphanemizde 4 bin 300 civarı kitap bulunmaktadır. Bununla birlikte Silifke Halk Kütüphanesinde bulunan 21 bin civarı kitaptan da hükümlü ve tutuklular faydalanmaktadır. Ceza infaz kurumu kütüphanesindeki kitap sayısının arttırılması için bakanlığımız tarafından başlatılan kitap bağış kampanyası 15 Şubat 2023 tarihine kadar devam edecekt. Hükümlü ve tutukluların iyileştirme ve ıslah çalışmaları çerçevesinde başlatılan bu kampanyanın hayırlı uğurlu olmasını diler, tüm katılımcılara ve kampanyaya katkıda bulunacak olanlara şimdiden teşekkür ederim" dedi.