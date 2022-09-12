Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz Boyu Festival" etkinlikleri, ilçe merkezinde düzenlenen Zara konseriyle sona erdi. Konsere yoğun ilgi gösteren Şileliler gece boyunca doyasıya eğlendi.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz Boyu Festival" etkinlikleri, ilçe merkezinde düzenlenen Zara konseriyle sona erdi. Konsere yoğun ilgi gösteren Şileliler gece boyunca doyasıya eğlendi.

Şile Belediyesi tarafından düzenlenen "Yaz Boyu Festival" etkinliklerinin kapanış konseri, Şile Kent Meydanı’nda düzenlenen Zara konseriyle sona erdi. Yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşen etkinliklerde sahne alan Zara konseriyle Şile Belediyesi’nin uzun zamandır desteklediği kültür-sanat etkinlikleri de seyirciyle buluşmuş oldu. Düzenlenen konsere Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı da katılım sağladı. Zara konserine katılan müzikseverler güzel bir yaz akşamı yaşarken, konserde sevilen şarkılarını müzikseverlerle buluşturan Zara, konserin sonunda büyük alkış topladı. Başkan Ocaklı, sahnede yaptığı konuşmanın ardından sanatçı Zara’ya Şile bezi ve yerel ürünlerden oluşan sepet hediye etti.

“Sosyal faaliyetler mükemmel”

Konsere katılan vatandaş Yüksel Seven, “Etkinlikleri çok iyi buluyorum. Her düzenlemiş oldukları bu programa çok ilgi var, muhteşem bir kalabalık. Bu, en son konserimiz, hemen hemen birçok konserlerde bulundum. Hazırladıkları bu konserler gerçekten harika. İstanbul’un metropolü zaten Şile. Başkanımızdan çok memnunuz, sosyal faaliyetleri mükemmel” dedi.