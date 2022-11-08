Şile Ağva’nın ilk prestij caddesi olan Yakuplu Caddesi, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Başkan Ocaklı ve vatandaşlar Türk Bayraklarıyla caddede yürüyüş yaptı.

Şile Ağva’nın ilk prestij caddesi olan Yakuplu Caddesi, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Başkan Ocaklı ve vatandaşlar Türk Bayraklarıyla caddede yürüyüş yaptı.

Şile’de alt ve üst yapı projeleri çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonrası tamamlanan ‘Yakuplu Caddesi Prestij Yolu’ vatandaşların hizmetine açıldı. Üzerinde birçok turistik işletme ve tesisin bulunduğu Yakuplu Caddesi’nin açılışına Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Açılışa katılan vatandaşlar, Başkan Ocaklı ile birlikte Yakuplu Caddesi üzerinde Türk Bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüş yolları, modern kaldırımları, dekoratif aydınlatma sistemleri ve bordür düzenlemeleri ile cadde, Ağva’nın ilk prestij cadde uygulaması oldu.

Yeşil alanlar ve engelli erişimi unutulmadı

Bin 450 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde olan Yakuplu Caddesi, çift yönlü araç trafiğine de açık olacak şekilde düzenlendi. 1 buçuk metre genişliğinde yaya kaldırımının yanı sıra her iki yönde de yeşil alanlara yer verildi. Engelli vatandaşlar için ise erişimi kolaylaştıracak hissedilebilir yüzey de unutulmadı.

“Güzel bir prestij yolunu Ağva’nın hizmetine sunduk”

Açılışta mahalle sakinlerince meşalelerle karşılanan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Daha öncesinde Ağva’da Şile Caddemizin açılışını yapmıştık. Ağva’da yapmış olduğumuz ikinci çalışma. Yakuplu Caddesi çok güzel bir cadde oldu. Çok güzel bir prestij yolunu Ağva’nın hizmetine sunduk. Burası butik otellerin olduğu önemli bir destinasyon merkezi. Ağva, hak ettiği değeri görmeye devam edecektir. Bizi izlemeye devam edin” dedi.