Karadeniz’de serbest kalan mayınlardan biri iddiaya göre, Şile Ağva’da kayalıklara çarparak infilak etti.

Karadeniz’de serbest kalan mayınlardan biri iddiaya göre, Şile Ağva’da kayalıklara çarparak infilak etti.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Karadeniz’e döşenen deniz mayınlardan bir kısmının serbest kaldığı ve sürüklenerek çevre ülkelere ulaştığı öne sürülmüştü. İddiaya göre, Karadeniz’de serbest kalan mayınlardan biri, Şile Ağva’da kayalıklara çarparak infilak etti. Patlama anı güvenlik kamerasına yansırken, patlama nedeniyle bir restoranda maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.