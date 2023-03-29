İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, Şile’deki bir maden ocağında hak sahibi firmaya taşeron hizmet veren bir şirket çalışanlarının hileli yöntemlerle çıkardıkları tonlarca kayıt dışı kili ülkenin farklı noktalarına taşıyıp sattıkları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmaya dayalı olarak İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘örgütlü nitelikli dolandırıcılık’ suçu çerçevesinde ilçede bulunan bir maden ocağını taşeron olarak işleten firma yetkililerinin maden ocağının işletilmesinde esas hak sahibi olan firmanın bilgisi dışında örgütlü hareket ederek hileli yöntemlerle tonlarca kayıt dışı kil çıkardıklarını tespit etti. Söz konusu taşeron firma yetkililerinin çıkarılan malzemeyi ülkenin farklı noktalarına nakledip satarak haksız kazanç elde ettiklerini belirleyen polis, bu şekilde esas hak sahibi firmanın dolandırılarak mağdur edildiğini ortaya çıkardı. Ayrıca söz konusu maden dolandırıcılarının kayıtlara geçmeyen maden miktarı sebebiyle yüksek miktarda vergi kaybına yol açtıkları kaydedilirken, yapılan teknik ve fiziki takiple 23 şüpheli tespit edildi. Aralarında firma yetkilisi, maden mühendisleri ve işletme çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli için 21 Mart’ta operasyon düzenlendi. İstanbul başta olmak üzere Aydın, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir ve Trabzon’da yapılan eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 21 şüpheli ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Polisteki işlemleri 24 Mart’ta sona eren 21 kişi, cuma günü Şile Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü adli makamlarca serbest bırakılırken, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 4’ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.