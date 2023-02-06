Şile Sofular mevkiinde Zonguldak’tan Ukrayna’ya giden kuru yük gemisi, gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu.

Şile Sofular mevkiinde Zonguldak’tan Ukrayna’ya giden kuru yük gemisi, gece saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle karaya oturdu.

Zonguldak Ereğli’den buğday almak için Ukrayna’ya giden "TQ Ordu" isimli kuru yük gemisi, gece saat 23.30 sıralarında etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Şile Sofular mevkiinde karaya oturdu. Olay yerine çok sayıda kıyı emniyet ekibi sevk edildi. 23 personelin bulunduğu gemiden herhangi bir yardım talebi gelmediği öğrenildi. Kıyı emniyet ekiplerinin ise tedbiren sahilde beklediği görüldü.

Emekli Tahlisiyeci Nurettin Ulutepe, "Fırtına çok büyük malum. Bu gemi boş olduğu için söktüremedik. Pervanesi boşa gitti. Maalesef karaya oturdu. Kıyı emniyetten arkadaşlarımız burada. Ekipler 7/24 işlerinin başında. Gemi, Ereğli’den Ukrayna’ya yük almaya gidiyordu" diye konuştu.