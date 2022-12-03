Şile Engelsiz Yaşam Merkezi yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış töreniyle yeniden faaliyete başladı.

Şile Engelsiz Yaşam Merkezi yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından düzenlenen açılış töreniyle yeniden faaliyete başladı.

Şile Borsa İstanbul Halk Eğitimi Merkezi Engelsiz Yaşam Merkezi, Şile Belediyesi tarafından gerçekleştirilen onarım, bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete açıldı. Açılış törenine, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Şile İlçe Emniyet müdürü Okan Ayhan ile çok sayıda engelli vatandaş ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan açılış töreninde şiirler dinlendi, türküler söylendi. Engelli vatandaşların verimli ve keyifli vakit geçirebilmeleri için el sanatları atölyeleri, resim atölyesi ve spor etkinliklerinin yer aldığı Engelsiz Yaşam Merkezi’nin açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

"Onları mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz"

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Burada görmüş olduğunuz her şeyi yeniledik. Yer döşemelerinden duvar boyalarına kadar. Ne gerekiyorsa hiçbir şeyi eksik etmedik. Son derece güzel, modern ve keyifli bir ortamı onların eğitimine kattık. Ümit ediyorum inşallah faydalanırlar, mutlu olurlar. Onları mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz” dedi.