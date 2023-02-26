Ülkemizde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası farklı illerden Şile’ye gelen 900’ü aşkın afetzedeye kucak açan ilçe, kamu kurumlarının koordinasyonu ve Şile Belediyesi’nin destekleriyle depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Ülkemizde yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası farklı illerden Şile’ye gelen 900’ü aşkın afetzedeye kucak açan ilçe, kamu kurumlarının koordinasyonu ve Şile Belediyesi’nin destekleriyle depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Şilelilerin yoğun destekleriyle toplanan yardımlar, Şile Belediyesi’nin organizasyonuyla deprem bölgesine ulaştırılmaya devam edilirken, bir yandan da ilçeye gelen afetzedelere yardım eli uzatılıyor.

Şile Belediyesi’nin ve kamu kurumlarının işbirliği ile ilçeye gelen depremzedelere gıdadan giyim ürünlerine, kişisel bakım ve hijyen malzemelerinden, oyuncağa, kırtasiye ürünlerinden acil ihtiyaç malzemelerine kadar birçok farklı kalemde yardım malzemesi Şile Belediyesi tarafından afetzede ailelere ulaştırılıyor. Yakınlarının evlerinde ve ilçede bulunan konaklama tesislerinde misafir olan afetzedelerin günlük ve acil ihtiyaçları Şile Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından tek tek tespit edilerek, hazırlanan kolilerle ailelere ulaştırılıyor.

Ayrıca afet bölgesinden gelen ailelerin kırtasiye, hijyen kolisi, gıda kolisi ve kıyafet gibi ihtiyaçları Şile Kapalı Spor Salonundan da temin edilebiliyor.

Şile Belediyesi, psikolojik danışmanlık seansları başladı

Şile Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan uzman psikologlar eşliğinde başlatılan psikolojik danışmanlık seanslarıyla, ilçede bulunan her yaştan afetzede terapi almaya başladı.

Ülkece yaşanan zor süreç sonrası normal hayata daha kolay adapte olabilmek ve paylaşımda bulunmak isteyen ailelerin 444 74 53 / 380’den Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ulaşabileceği bildirildi.

"Bizler bu zor günleri hep birlikte birlik ve beraberlik içinde aşacağız"

Hem depremin yaşandığı bölgedeki vatandaşlar, hem de Şile’de bulunan aileler için tüm imkanlarını seferber ettiklerini açıklayan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Depremin ilk gününden itibaren tüm imkanlarımızı seferber ederek afet bölgelerinde birçok çalışma yürüttük. Hatay’da bulunan aşevimiz, sosyal marketimiz, sağlık ünitemiz özellikle Antakya’daki kardeşlerimiz için bir moral noktası oldu. Geride kalan süreç içerisinde Şile’mize afet bölgelerinden gelen ailelerimizin, kardeşlerimizin de her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Bizler bu zor günleri devletimizle, milletimizle ve Şileli hemşehrilerimizin destekleriyle birlik ve beraberlik içinde aşacağız. Buna inancımız tam. Bu süreçte büyük destekler veren Şileli hemşehrilerime de çok teşekkür ediyorum" dedi.