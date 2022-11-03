Turizmden, kültür-sanata ve spora kadar birçok alanda prestij projelerini hayata geçiren Şile Belediyesi; Sofular, Alacalı, Doğancılı, Sahilköy, Kurna ve Karakiraz Mahalleleri’nin trafik sorununa nefes aldıracak dev bir adım atarak, Sofular mevkii kavşak ve yol düzenlemesini hayata geçiriyor.

Turizmden, kültür-sanata ve spora kadar birçok alanda prestij projelerini hayata geçiren Şile Belediyesi; Sofular, Alacalı, Doğancılı, Sahilköy, Kurna ve Karakiraz Mahalleleri’nin trafik sorununa nefes aldıracak dev bir adım atarak, Sofular mevkii kavşak ve yol düzenlemesini hayata geçiriyor.

Sofular sapağında ulaşımda ortaya çıkan bazı aksaklıklar bölge halkının ve sürücüler için engel oluşturmaktaydı. Konu ile ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen talimat ile, bölge muhtarları ve vatandaşların taleplerine cevaben Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve AK Parti İlçe Başkanlığı sorunun çözümü için harekete geçtiler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının himayesinde Sofular mevkiinde ihtiyaç duyulan kavşak ve yol düzenlemesi için çalışmalara ivedilikle başlandı.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: “Sürücülerimiz artık çok daha rahat edecek”

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz ile AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Akgül ve bölge mahalle muhtarlarıyla birlikte Şile otoyolu Sofular sapağı kavşak düzenlemesi ve asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, kavşak ve yol düzenlemesinin hayata geçeceğini belirterek, "Çalışmalar tamamlanınca sürüş emniyeti açısından sürücülerimiz çok daha rahat edecekler” diye konuştu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “Bölge köylerimizi ilgilendiren bu ciddi ulaşım sorununu, Hükümetimiz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte çözüme kavuşturduk. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ya, bugün yanımızda olan bölge Milletvekilimiz Sayın Osman Boyraz’a ve İlçe Başkanımız Erdoğan Akgül’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı: “Bizim anlayışımız, önce insana hizmettir.”

Sofular mevkii kavşak ve yol düzenlemesi çalışmasında 3 bin 300 ton asfaltın döküldüğünü ve yaklaşık 600 metre olan bir kavşak düzenlemesi yapıldığını, işlem maliyetinin 7 Milyon lira olduğunu aktaran Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, “Hiçbir maddiyat canlarımızdan kıymetli olamaz. Burada toplu taşıma kullanan vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntı bizim için en önemli önceliğimizdi. Bizim anlayışımız, önce insana hizmettir. Artık sona gelinen ve kısa zaman sonra hizmete açılacak olan kavşak düzenlemesi bölge halkımıza hayırlı olsun.” ifadelerine yer verdi.