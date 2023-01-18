Sürdürülebilir belediyecilik anlayışı ile hareket eden Şile Belediyesinin ilçe genelinde planlayarak eyleme koyduğu “Adım Adım Yerinde Hizmet” çalışmaları her hafta Salı günü gerçekleşen programlarla devam ediyor.

Sürdürülebilir belediyecilik anlayışı ile hareket eden Şile Belediyesinin ilçe genelinde planlayarak eyleme koyduğu “Adım Adım Yerinde Hizmet” çalışmaları her hafta Salı günü gerçekleşen programlarla devam ediyor.

Çalışmaların 31’inci durağı olan Hasanlı’da Şile Belediyesinin tüm birim amirleri, teknik personel ve ekipmanları ile hazır bulundu. Mahallenin tüm ihtiyaçları yerinde tespit edilerek gün boyu süren çalışmalarla bu ihtiyaçlar giderildi. Hasanlı Mahallesi’ne bağlı Sarıkavak ve Demircili yerleşkelerinde de çalışmalar ve incelemelerde bulunuldu.

“Her mahallemizde olduğu gibi burada da adım adım, yerinde gezip, yapılacak hizmetleri yerinde tespit ediyoruz”

Sarıkavak yerleşkesinde çalışmalar öncesi kahvaltı programında vatandaşlar ile bir araya gelen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, kendisine yöneltilen öneri, görüş ve talepleri yerinde dinledi. Şile’nin her mahallesine sürdürdükleri hizmet seferberliğine devam edeceklerini ifade eden Ocaklı, “Bugün Hasanlı Mahallemizdeyiz ve Şile Belediyesi olarak ziyaretlerimizin 31.’cisini gerçekleştiriyoruz. Başta Hasanlı Mahalle muhtarımız olmak üzere bütün köy sakinlerimize teşekkür ediyoruz. Bizleri oldukça sıcak bir ev sahipliği ile karşıladılar. Her köyde olduğu gibi burada da adım adım, yerinde gezip, mahallemizin ihtiyacı olan hizmetleri yerinde tespit ediyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber, gün boyu sürecek çalışma programımızla mahallemizin eksiklerini gideriyoruz. Bu çalışmalarımız başladığı günden bugüne oldukça güzel ve bereketli geçti. Şile’deki diğer mahallelerimize de ziyaretlerimizi en kısa sürede tamamlayacağız” dedi.

Şile mahallelerinin tüm ihtiyaçları için “adım adım yerinde hizmet”

Şile’deki her bir mahallenin eksiksiz şekilde bütün ihtiyaçları için gerçekleştirilen “Adım Adım Yerinde Hizmet” çalışmalarının 31. durağı olan Hasanlı Mahallesi, Sarıkavak ve Demircili yerleşkelerinde; cami temizliği, asfalt yama, bakım-onarım ve kilit taş onarımı, cami temizliği, genel bakım onarım çalışmaları ve ot biçme ve peyzaj çalışmaları, park onarım çalışmaları, sağlık taraması, geri dönüşüm ve sıfır atık bilgilendirme çalışmaları ve Şile Kart üyelik hizmeti gibi birçok hizmet mahalle ile buluştu.

Şile Kart “adım adım yerinde hizmet” çalışmalarına dahil edildi

Hizmet vermeye başladığı günden bugüne 13 bin 800 üye kullanıcı ve 180 üye işyeri ile Şilelilerle esnaf arasında köprü vazifesi gören Şile Kart, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların daha rahat kayıt olabilmeleri için “Adım Adım Yerinde Hizmet” çalışmalarına dahil edildi.

Hasanlı programıyla ilk ziyaretini gerçekleştiren Şile Kart’a Hasanlı mahallesi sakinlerinin yoğun ilgisi yoğun oldu.