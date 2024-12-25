Şile 75. Yıl Ortaokulu önünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir araçtan izinsiz bir şekilde öğrencilere sandviç, kek, süt, elma ve su içeren kumanyalar dağıtıldı. Dağıtılan kumanyaları yiyen öğrenciler hastanelik oldu.

Dağıtılan sandviçlerin içeriğinde kaşar peyniri, cheddar peyniri, domates ve marul bulunduğu belirlendi. Ancak, kumanyaları tüketen öğrencilerden saat 09.15 itibarıyla bulantı ve kusma şikayetleri gelmeye başladı. İlk şikayetlerin duyulmasının ardından okul yönetimi tarafından hemen 112 Acil Servis’e haber verildi.

Şikayetler üzerine, 51 öğrenci Şile Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Hastaneye başvuran öğrencilerin tedavi ve takip süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.