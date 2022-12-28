Şile Belediyesi ile Şile Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından 26 Aralık Pazartesi günü, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından “Marmara Bölgesi’nin Deprem ve Tsunami Tehlikesi” konulu konferans gerçekleştirildi. Şile Nikah Sarayında gerçekleşen konferansa, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Nabi Evren, kamu yöneticileri, STK yöneticileri, siyasi parti yönetimleri, öğrenciler ve vatandaş yoğun katılım sağladı.

Şile Belediyesi ile Şile Çevre Gönüllüleri Derneği tarafından 26 Aralık Pazartesi günü, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından “Marmara Bölgesi’nin Deprem ve Tsunami Tehlikesi” konulu konferans gerçekleştirildi. Şile Nikah Sarayında gerçekleşen konferansa, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Nabi Evren, kamu yöneticileri, STK yöneticileri, siyasi parti yönetimleri, öğrenciler ve vatandaş yoğun katılım sağladı.

Tedbir hayat kurtarır

Türkiye ve özellikle İstanbul’da yaşanması muhtemel bir depreme karşı alınacak tedbirlerin ele alındığı konferansta, Türkiye tarihinde gerçekleşen depremlerden, oluşabilecek muhtemel depremlere, deprem çeşitlerinden, depremin oluşturduğu etkilere kadar birçok konuda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Türkiye’de oluşabilecek depremler hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Şükrü Ersoy; "Türkiye’de pek çok fay zonu var; bu fay zonları da büyük depremler oluşturabiliyor. Tarihsel dönemde oluşturmuş; gelecek dönemde de oluşturabilecek. Dolayısıyla fay zonlarını çok iyi tanıdığımız için nerelerde stres var, nasıl deprem olacak, yaklaşık ne aralıklarda olacak bunu yer bilimciler biliyor. Bizim bilemediğimiz; depremin tam zamanı ve büyüklüğünün ne olacağı. Yakın gelecekte Marmara’da 7’den büyük deprem olacak diyoruz ama hangi gün olacak bilmiyoruz. Bunu da dünyada hiç kimse bilmiyor" dedi.

Ersoy "Marmara Depremine bir ’milli güvenlik sorunu’ gibi bakmak gerek"

Konferansta depremin oluşum sürecinden, Türkiye’nin bulunduğu coğrafyadaki fay hatlarına kadar geniş bir yelpazede bilgiler veren Prof. Dr. Şükrü Ersoy Şile’nin jeolojik yapısına da değindi. Depremde yaşanması muhtemel can ve mal kayıplarının alınan tedbirler ile birlikte minimuma indirilebileceğinin de altını çizen Prof. Dr. Şensoy, “Marmara Denizi’nin içerisinde, gelecekte büyük bir deprem bekleniyor. Bu, İzmit Körfezi’nin çıkışı ile Tekirdağ açıkları arasındaki bir bölgede olacak. Belki tek parça belki de birkaç parçalı bir fay kırılması, bir deprem yaşanabilir. Nüfus potansiyeli, yapı stoğu ve ekonominin kalbinin burada atması nedeniyle Marmara depremi çok önemli. Önemli bir para girdisi var, dolayısıyla buradaki tedarik zinciri kırıldığı zaman Türkiye bundan çok etkilenir; kıtalararası bir sorun olabilir. Bu yüzden Marmara depremine bir milli güvenlik sorunu gibi bakmak ve hazırlanmak lazım" dedi.

Prof. Dr. Ersoy’dan tsunami uyarısı: "Yükseğe doğru kaçın"

İstanbul’da tsunami riskinden de bahseden Prof. Dr. Ersoy "Tsunamide ilk dalga genellikle centilmen dalgadır. Bu dalga yıkıcı değildir, ardından gelen ikinci ve üçüncü dalga çok yıkıcı olabilir. Hem dalga geldiğinde hem çekildiğinde kıyıda tahribat oluşabilir. Ama bizler nasıl davranacağımızı bilirsek tsunamiden zarar görmeyebiliriz. Öyle bir durumda vatandaşların yükseğe doğru kaçması gerekiyor” dedi.

Başkan İlhan Ocaklı: “Depreme karşı bilinçlendirme ve hazırlık çalışmalarımız devam edecek”

Konferans bitiminde Prof. Dr. Şükrü Ersoy’a paylaştığı bilgilerden ve katılımlarından dolayı teşekkürlerini ileten Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı; “Bakanlıklarımız ve kurumlarımız ile ortaklaşa gerçekleştirilen tüm bilinçlendirme ve hazırlık çalışmalarında Şile Belediyesi olarak yer alıyoruz. Kurumumuz adına üzerimize düşen her ne varsa bizler hazırız. Depreme karşı bilinçlendirme ve hazırlık çalışmalarımız devam edecektir” dedi.