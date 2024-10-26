Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şilbe Spor Tesislerinde bulunan 2 Nolu çim sahasını ulusal müsabakalara uygun hale getirmek için bakıma aldı.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Şilbe Spor Tesislerinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi kullanımında olan ancak uzun süre atıl durumda bırakılan 2 Nolu çim sahada bakım onarım çalışması başlattı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Park ve Bahçeler ile Fen İşleri daire başkanlıkları ekiplerinin yürüttüğü bakım onarım işleri kapsamında 500 kilogram dörtlü karışım çim tohumu ve 3 kamyon yıkanmış kum serildi.

Tribün ve soyunma odalarının da elden geçirildiği çalışmada, zeminin kullanıma uygun hale gelmesi için Büyükşehir Belediyespor futbol takımı, antrenmanlarını durdurdu. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, çalışmaların tamamlanmasıyla hazır hale gelen çim sahayı kentte profesyonel liglerde mücadele eden takımların hizmetine de sunacak.