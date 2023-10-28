Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin üretim alanında silajlık mısır hasadına başlandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin üretim alanında hayvansal üretimde de önemli bir yem katkı maddesi olarak bilinen silajlık mısırların hasadına başlandı.

Düzenlenen hasat günü etkinliğinde konuşan Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım, silajlık mısırın, süt ve besi hayvancılığında verim ve kalitenin arttırılması adına kullanılan önemli bir bileşen olduğunu ifade ederek, “Yetiştirilen mısır çeşidi DKC-7240 silajlık mısır çeşidi olup, 120 günlük vejetasyon süresine sahiptir. Tohum ekim işlemi Temmuz ayının ilk haftası yapılmış olup, hasat olgunluğuna gelmesiyle birlikte Ekim ayının son haftasında bu programla birlikte biçim işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Ziraat Fakültesi olarak eğitim-öğretim ve ar-ge faaliyetleri yanında ür-ge’nin de geliştirilmesi ve Malatya çiftçisinin bitkisel üretim ve yetiştiricilikle ilgili her türlü bilimsel ihtiyacının karşılanması amacıyla her daim hazır durumdayız” dedi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli de Ziraat Fakültesi’nin oldukça büyük tarım alanına sahip bir fakülte olduğuna değinerek, “Birçok tarımsal ürün yelpazesine sahip olan fakültemiz bunlardan biri olan sirajlık mısır hasadını yapıyor. Fakültemize yeni kattığımız programlarımız öğrencileriyle buluştu fakat birinci sınıflarımızın uzaktan eğitimle devam etmesi yönünde karar almıştık bu nedenle onlar henüz aramıza katılmadılar. İnşallah önümüzdeki dönemde onların da aramıza katılması için çalışmalarımız sürüyor. Üretimde emeği geçen personelimize ve paydaşlara çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen tarla günü hasat etkinliğine Rektör Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Orhan Gündüz, Prof. Dr. İlhan Erdem, Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan, Tarım İl Müdürü Osman Akar, Şeker Fabrikası Müdürü Faruk Aladağ, Ziraat Lisesi Müdürü Hacı Ali Tayfun, Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya İl Koordinatörü (TKDK) Başkanı Murat Tunç, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Battalgazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Emrah Çoban, akademik ve idari personeller katıldı.