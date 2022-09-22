Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, “Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme Geliştirme Projesi” kapsamında ekimi yapılan silajlık mısırların hasadı devam ediyor.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, “Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme Geliştirme Projesi” kapsamında ekimi yapılan silajlık mısırların hasadı devam ediyor.

19 Mayıs Tarım ve Orman İlçe Müdürü Galip Baykal, “Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme Geliştirme Projesi” kapsamında ekimi yapılan alanlarda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce birlikte yürütülen “Yem Bitkisi Ekilişini Artırma Çeşitlendirme Geliştirme Projesi” kapsamında bin dekar alanda ekilmek üzere 57 üreticiye dağıtılan 140 torba silajlık mısırların ekiminin ardından hasadı yapılıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, beraberinde Ziraat Mühendisleri Tuncay Dağlı, Meryem Çelik, Yörükler Mahallesi’nde ekim alanlarında bir araya geldiği üreticiler, proje kapsamında dağıtılan silajlık mısırların ekimden dolayı memnun olduklarını ve dönümde 6-7 ton verim aldıklarını ifade ettiler. Baykal, yem bitkileri hibe tohum projelerinin üretici maliyetlerinin azaltılmasında önemli olduğunu vurguladı.