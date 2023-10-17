Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce meydana gelen silahlı yaralama olayı husumetinden dolayı silahlı saldırıda H.S. pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili S.A. ve S.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. ve S.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili firarda olan K.D. ve N.B.’nin bugün polis tarafından gözaltına alındığı ve sorgularının devam ettiği öğrenildi.