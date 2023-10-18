Samsun’da bir kişinin silahla yaralanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi’nde önceki dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce meydana gelen silahlı yaralama olayı husumetinden dolayı H.S. pompalı tüfekle açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili S.A. ve S.Y. Samsun Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Dün Samsun Adliyesine sevk edilen S.A. ve S.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili firarda olan K.D. ve N.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan K.D. ve N.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.