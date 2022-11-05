Önceki gün Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavga olayıyla ilgili 15 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme 2 kişiyi tutukladı.

Önceki gün Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavga olayıyla ilgili 15 kişi adliyeye sevk edildi. Mahkeme 2 kişiyi tutukladı.

Önceki gün, Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi Kaygusuzlar Parkı yakınlarında alacak verecek meselesi yüzünden iki aile birbirine girmişti. Silah, bıçak, sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya çok kişi karışmış ve Ş.A isimli şahıs pompalı tüfek ile yaralanmıştı. Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek, her iki aileden 15 kişiyi gözaltına alırken, yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayda kullanılan 2 pompalı tüfeğe el konuldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ki ifadelerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri adliye önü ve içinde geniş güvenlik önlemi aldı. Adliyeye sevk edilen 15 şahıstan 11’i savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 4 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme heyeti 2 kişiyi adli kontrol şartıyla serbest bırakırken, Mehmet B. ve oğlu Hasan B.’yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.