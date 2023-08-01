Çorum’daki silahlı kavgada bir kişiyi bacağından vurarak yaralayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi’nde geçtiğimiz hafta sonu meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Bağcılar 4. Cadde’de bir düğüne giden S.Ç., husumetli olduğu O.K. ile karşılaşmış aralarında çıkan tartışma sokakta devam ederken S.Ç. yanında bulunan pompalı tüfek ile O.K.’yi bacağından vurarak olay yerinden otomobil ile kaçtı. Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlı S.Ç.’yi olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakaladı.

Hakkında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen zanlı S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.