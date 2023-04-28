Malatya’da üç gün önce bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçan şüpheliler yakalandı. Zanlılar işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 Nisan Salı günü gece saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana gelen olayda Sadreddin Konevi Caddesi üzerinde bulunan evinin önünde oturan E.T.‘ye (47), içerisinde M. K., M. A., B. A., H. D. adlı şahısların bulunduğu ticari bir araçtan ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol bacağına mermi isabet alan E.T. yaralanırken zanlılar kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan ekipler M. A. ve M. K.’yi saklandıkları ikametinden gözaltına aldı. Zanlıların ikametinde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 39 adet çeşitli ebatlarda fişek, 1 adet şarjör ile 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Zanlılar polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.