Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşanan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada gözaltına alınan 15 kişiden 11’i tutuklandı.

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde yaşanan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada gözaltına alınan 15 kişiden 11’i tutuklandı.

Olay, Dinar ilçesi Gazi Mehmet Çavuş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede iki grup arasında silahlı, taşlı ve sopalı kavga meydana geldi. Olaya müdahale eden polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı. Olayın ardından 19 ayrı adrese baskın düzenleyen ve 11 araçta arama yapan ekipler olayda kullanıldığı değerlendirilen 3 adet tabanca, 6 adet tüfek, 1100 tabanca mermisi, 250 tüfek mermisi ele geçirdi. Olayda gözaltına alınan 15 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 4’ü hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.