Aydın’ın Söke ilçesinde bir akaryakıt istasyonunu yağmalayan silahlı soyguncu, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Sazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda silahlı yağma olayı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Aydın İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, olayının failinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu silahlı yağma olayını İ.Ç. isimli şüphelinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin yakalanması için düğmeye basan jandarma ekipleri, şüpheli şahıs Söke ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde saklandığı depoda kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli İ.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.