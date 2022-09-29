Samsun’un Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı Tarık Erol’a silahlı saldırı düzenleyen çocuk, adliyeye sevk edildi.

Samsun’un Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı Tarık Erol’a silahlı saldırı düzenleyen çocuk, adliyeye sevk edildi.

Bu sabah saat 08.00 sıralarında Cumhuriyet Meydanı’nda meydana gelen olayda B.R.D. (17), Bafra Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve 1 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan ticaret borsası seçimlerinde başkan adayı olan Tarık Erol’a silahla 4 el ateş etti. İki bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Tarık Erol, olay yerine gelen ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay sonrası kaçan 17 yaşındaki çocuk, 100 metre ileride bulunan Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğine giderek olayda kullandığı silahla birlikte teslim oldu.

Gözaltına alınan 17 yaşındaki B.R.D., İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.