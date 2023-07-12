Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Şehit Hüseyin Soydan Caddesi Işıklı yol üzerinde bir apartmanın önünde meydana geldi. İddiaya göre, apartman önünde bulunan Ali M. (27) henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla vurularak yaralandı. Ali M., apartmanın altında bulunan iş yerine sığınarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

Silahlı saldırıyla ilgili şüpheli veya şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.