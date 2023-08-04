Gaziantep’te, tartışma yaşadığı şahsın silahlı saldırısına uğrayan 17 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden genç defnedilirken yakalanan katil zanlısı sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi’nde geldi. İddiaya göre, 17 yaşındaki Aydın Güneş ve H.E.A isimli arkadaşı, İ.M. isimli şahısla tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında İ.M. isimli şahıs, Aydın Güneş ve H.E.A.’ya ateş etti. Olay sonrası sırt bölgesine mermi isabet eden ve ağır yaralanan Aydın Güneş, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 17 yaşındaki Aydın Güneş’in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından teslim edildiği yakınları tarafından Yeşilkent Mezarlığı’nda defnedildi.

Katil zanlısı tutuklandı

Olayın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı İ.M. isimli şahsı gözaltına alındı. Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan katil zanlısı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.