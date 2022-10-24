Edirne’de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybeden bir eğlence mekanının sahibi, son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne’de silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybeden bir eğlence mekanının sahibi, son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne’de geçtiğimiz hafta bir eğlence mekanında çıkan tartışma sonucu uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanan ve yaşam mücadelesini kaybeden 49 yaşındaki mekan sahibi Mesut Altunhan, son yolculuğuna uğurlandı.

Altunhan için ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve arkadaşları güçlükle ayakta durabildi. Kalabalık katılımla Eski Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Altunhan, Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olay nasıl olmuştu

Edinilen bilgiye göre olay, Kocasinan Mahallesi’nde meydana geldi. Eğlence mekanına gelen A.A., A.M.K., İ.Ö. ve T.Z. ile işletme sahibi Mesut Altunhan arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden A.M.K., işletme sahibi Mesut Altunhan’ı silahla yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralanan işletme sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın şüphelisi 4 kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan A.M.K. ve A.A. tutuklanırken, İ.Ö. ve T.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.