Adana’da bir kişi motosikletli kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Yaralı kişi özel bir bankaya sığınırken bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez ilçe Seyhan’a bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Atatürk Caddesi’nde yolda yürüyen Anıl A. (19) yanına yaklaşan motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından tek el ateş edilerek vurulan Anıl A., can havliyle cadde üzerinde bulunan özel bir banka sığınırken, zanlılar arkasından bir el daha ateş etti; kurşun da şubenin ön camına isabet etti.

Saldırganlar, motosikletle olay yerinden kaçarken, Anıl A. da olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan zanlıların peşine düşerken, olayla ilgili soruşturma da sürüyor.