Samsun’da akrabalar arasındaki 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralanan 25 yaşındaki genç, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesi Şirinköy Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1’i kazara olmak üzere 4 kişi vurularak yaralandı. Ağır yaralanan 25 yaşındaki Tuğrul Bilişik, tedavi altına alındığı Bafra Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.