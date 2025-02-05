İzmir’de erkek kuaföründe çıkan silahlı çatışmada saldırgan, kaymakam koruması tarafından kıskıvrak yakalandı.

Film sahnelerini aratmayan olay, Urla ilçesi Altıntaş Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki bir erkek kuaförünün önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu iddia edilen Ş.C. (21) ile B.B. (17) bilinmeyen sebepten dolayı tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma kavgaya döndü. Kavga sırasında B.B., S.Ç.’yi silahla vurup olay yerinden kaçmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada olay yerinde bulunan kaymakamlık koruma personeli ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçmaya çalışan saldırganı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli adli işlemler için karakola götürüldü. Öte yandan Şüpheli B.B.’nin çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklandığı ifade edildi.